Элио Варела: «Забить свой первый гол за сборную в дебютном матче на чемпионате мира — это невероятно»

Нападающий сборной Кабо-Верде Элио Варела поделился эмоциями после ничьей со сборной Уругвая (2:2) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Форвард вышел на замену на 58-й минуте и забил на 61-й минуте, сравняв счет (2:2).

«Я мечтал об этом, но никогда не представлял, что это произойдет именно так. Забить свой первый гол за сборную в дебютном матче на чемпионате мира — это невероятно. У меня нет слов», — цитирует 24-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

Варела забил свой первый гол за национальную команду, за которую сыграл в 21 матче.