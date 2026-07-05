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Сегодня, 05:49

Шерки: «Сборная Франции показала тем, кто хочет идти против нее на войну, что она тоже готова к войне»

Павел Лопатко

Нападающий сборной Франции Райан Шерки прокомментировал победу над сборной Парагвая (1:0) в 1/8 финала чемпионата мира.

«Парагвай может совершить 30 фолов, не получив желтой карточки... Но ничего страшного. Мы все равно победили. Сегодня мы показали тем, кто хочет идти против нас на войну... что мы тоже готовы к войне», — цитирует 22-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо.

После финального свистка Шерки надел шляпу, аналогичную той, что носил Наполеон, и ходил с ней по полю.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Хуан Касерес в&nbsp;матче 1/8 финала ЧМ-2026 Парагвай&nbsp;&mdash; Франция 5&nbsp;июня.Как же Франция намучилась с Парагваем! Это был ее самый сложный матч на ЧМ

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