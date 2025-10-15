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15 октября 2025, 01:44

Кейн — о выходе на чемпионат мира-2026: «Иногда это кажется легким делом»

Павел Лопатко

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал выход национальной команды в финальную часть чемпионата мира-2026.

«Иногда это кажется легким делом. Но эти группы и матчи могут быть сложными... Мы говорим о высоких стандартах, независимо от того с кем играем, чтобы сохранить темп, и этот отборочный турнир доказал это», — цитирует 32-летнего Кейна ESPN.

Сборная Англии разгромила Латвию и&nbsp;досрочно вышла на&nbsp;ЧМ-2026.Англия вышла на чемпионат мира, рекорд Роналду, болезненные поражения Армении и Грузии

Англичане в матче отборочного турнира победили Латвию и вышли на ЧМ-2026 досрочно, набрав в 6 матчах 18 очков.

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