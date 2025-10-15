Кейн — о выходе на чемпионат мира-2026: «Иногда это кажется легким делом»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал выход национальной команды в финальную часть чемпионата мира-2026.

«Иногда это кажется легким делом. Но эти группы и матчи могут быть сложными... Мы говорим о высоких стандартах, независимо от того с кем играем, чтобы сохранить темп, и этот отборочный турнир доказал это», — цитирует 32-летнего Кейна ESPN.

Англичане в матче отборочного турнира победили Латвию и вышли на ЧМ-2026 досрочно, набрав в 6 матчах 18 очков.