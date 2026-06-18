Кейн стал рекордсменом по голам с пенальти на чемпионатах мира

Нападающий сборной Англии Харри Кейн забил два гола в ворота сборной Хорватии в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

На 12-й минуте 32-летний англичанин со второй попытки реализовал пенальти. Также он отличился на 42-й минуте.

Как сообщает Международная федерация футбола, Кейн забил больше всех пенальти (не считая послематчевых серий) в истории чемпионатов мира — на его счету пять точных ударов с одиннадцатиметровой отметки.

По четыре гола на чемпионатах мира с пенальти забили Габриэль Батистута (Аргентина), Эйсебио (Португалия), Роб Ренсенбринк (Нидерланды) и Лионель Месси (Аргентина).

Также Кейн стал вторым игроком в истории своей национальной команды после Дэвида Бекхэма с голами на трех разных чемпионатах мира. Он забивал в 2018, 2022 и в 2026 годах.