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14 июня, 21:24

Мбаппе назвал Дембеле и Тюрама своими самыми близкими друзьями в сборной Франции

Алина Савинова

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что Усман Дембеле и Маркус Тюрам являются для него самыми близкими друзьями в национальной команде.

«С Усманом у нас много историй на поле, но еще больше — вне его, мы всячески проказничали. Мы вместе проводили отпуска, наши семьи знают друг друга вдоль и поперек. У меня куча историй о нем. Вместе мы могли бы написать целую книгу!» — цитирует Мбаппе Le Parisien.

Ранее Дембеле встал на защиту Мбаппе, назвал несправедливой критику в его адрес из-за игры в «Реале» и поведения вне поля.

16 июня сборная Франции проведет первый матч на чемпионате мира-2026, ее соперником будет Сенегал. В групповом турнире французы также сыграют с Ираком (23 июня) и Норвегией (26 июня).

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Килиан Мбаппе
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