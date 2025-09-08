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8 сентября 2025, 02:54

Нагельсманн — о победе над Северной Ирландией: «Очень неудобный соперник»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча квалификационного турнира ЧМ-2026 против Северной Ирландии (3:1).

«Это очень неудобный соперник. Они играют длинными передачами, защищаются вдесятером и очень сильны на стандартах. Мы хорошо начали матч, заслуженно повели 1:0, но потом они сравняли счет. Наш ритм немного просел, что нормально после того, что произошло в четверг. В перерыве атмосфера была немного невеселой. Во втором тайме мы показали свое истинное лицо. Мы играли с большой силой и энергией и заслуженно победили», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Германия (3 очка) занимает третье место в группе A. Северная Ирландия (3) идет на второй строчке.

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