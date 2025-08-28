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28 августа 2025, 12:52

Нагельсман сказал, что рассчитывает на тер Штегена в сборной Германии

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман сообщил, что рассчитывает на вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена в будущем.

«Мы довольны всеми вратарями, включая Марка-Андре, и именно поэтому мы выбрали их, потому что они также умеют выстраивать игру. Нашим основным вратарем (на ближайшие матчи — прим.) будет Оливер Бауманн. Он будет нашим номером один, пока тер Штеген не вернется», — цитирует тренера Mundo Deportivo.

33-летний тер Штеген, который сыграл в 44 матчах за сборную, сейчас восстанавливается от травмы спины. Это займет несколько месяцев. 35-летний Бауманн играет за «Хоффенхайм», у него 4 матча за национальную команду.

4 сентября сборная Германии сыграет свой первый матч в отборочном турнире чемпионата мира-2026 — против Словакии на выезде.

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Марк-Андре тер Штеген
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн

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