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Сегодня, 10:05

Якин — о победе Швейцарии над Алжиром: «Не на 100 процентов удовлетворен игрой»

Руслан Минаев

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал победу над сборной Алжира (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Я не на 100 процентов удовлетворен игрой, но результатом очень доволен. Нам пришлось немного ротировать состав во втором тайме.

По ходу матча мы прибавили в плане организации игры. Нам пришлось прессинговать, и нам повезло. В итоге все сложилось удачно», — цитирует Globo Якина.

Дан Ндой (№11) забил гол в&nbsp;матче Швейцария&nbsp;&mdash; Алжир (2:0).Неожиданный ход Якина. Швейцария отдала мяч Алжиру и разбила его двумя быстрыми атаками

В 1/8 финала Швейцария сыграет с победителем матча Колумбия — Гана, который пройдет 4 июля и начнется в 04:30 по московскому времени.

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