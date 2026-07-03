Якин — о победе Швейцарии над Алжиром: «Не на 100 процентов удовлетворен игрой»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал победу над сборной Алжира (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Я не на 100 процентов удовлетворен игрой, но результатом очень доволен. Нам пришлось немного ротировать состав во втором тайме.

По ходу матча мы прибавили в плане организации игры. Нам пришлось прессинговать, и нам повезло. В итоге все сложилось удачно», — цитирует Globo Якина.

В 1/8 финала Швейцария сыграет с победителем матча Колумбия — Гана, который пройдет 4 июля и начнется в 04:30 по московскому времени.