Мойзе Кин: «Рад, что мне удалось открыть счет в матче с Эстонией»

Нападающий сборной Италии Мойзе Кин прокомментировал победу над Эстонией (5:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Важно было сразу оказать серьезное давление во втором тайме, и я рад, что мне удалось открыть счет. После забитого гола у нас появилось больше пространства, и мы смогли извлечь из этого выгоду», — цитирует пресс-служба УЕФА Кина.

Италия набрала 6 очков в 3 матчах и занимает третье место в группе I. В следующем туре итальянцы сыграют против Израиля. Матч состоится в понедельник, 8 сентября.