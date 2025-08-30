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30 августа 2025, 06:27

Мората вызван в сборную Испании на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал состав на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 в сентябре. В заявку включены 26 игроков.

Наибольшее представительство в составе сборной Испании имеет «Барселона» — 7 футболистов. Из «Реала» вызваны только два игрока: Даниэль Карвахаль и Дин Хейсен.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал», Англия), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Даниэль Карвахаль, Дин Хейсен (оба — «Реал»), Педро Порро («Тоттенхэм», Англия), Робен Ле Норман («Атлетико»), Дани Вивиан (Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Марк Кукурелья («Челси», Англия), Алекс Гримальдо («Байер», Германия).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити», Англия), Мартин Субименди, Микел Мерино (оба — «Арсенал», Англия), Фабиан Руис («ПСЖ», Франция), Педри, Гави, Фермин Лопес (все — «Барселона»).

Нападающие: Альваро Мората, Хесус Родригес (оба — «Комо», Италия), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Ферран Торрес, Дани Ольмо, Ламин Ямаль (все — «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал»).

4 сентября сборная Испании в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 сыграет против Болгарии, а 7-го — против Турции.

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