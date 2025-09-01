Сборные Молдавии и Израиля встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Молдавии и Израиля встретятся в матче отбора чемпионата мира в пятницу, 5 сентября. Игра пройдет на стадионе «Зимбру» в Кишеневе и начнется в 21.45 по московскому времени.

Основные события игры Молдавия — Израиль можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

В отборе чемпионата мира Молдавия проиграла Норвегии (0:5), Эстонии (2:3) и Италии (0:2), а Израиль дважды победил Эстонию (2:1 на нейтральном поле и 3:2 в гостях) и уступил Норвегии (2:4).

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.