25 марта, 21:58

Эстония победила Молдавию в квалификации чемпионата мира-2026

Руслан Минаев

Сборная Эстонии на выезде обыграла Молдавию в матче группового турнира европейской квалификации чемпионата мира-2026 — 3:2.

У гостей голы забили Маттиас Кяйт, Рауно Саппинен и Расмус Пеэтсон. У хозяев отметились Йон Николаэску и Михаил Каймаков.

Команды доигрывали матч вдесятером. Красные карточки получили Максим Кожокару (Молдавия) и Кевор Палуметс (Эстония).

Эстония набрала 3 очка после двух туров группы I. Молдавия потерпела второе поражение.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
25 марта, 20:00. Zimbru (Кишинев)
Молдавия
2:3
Эстония

Чемпионат мира по футболу
Сборная Молдавии по футболу
Сборная Эстонии по футболу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Это скорее увядший зад...

    25.03.2025

  • футбол это спорт

    России пока нет на европейской арене. Ну так смотрите Молдавию с прибалтами, Лихтенштейном и еще с десяток подобных сборных цветущего сада.

    25.03.2025

  • zg

    Мдя,молдоване прям прошибают днище за днищем...

    25.03.2025

