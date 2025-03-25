Эстония победила Молдавию в квалификации чемпионата мира-2026

Сборная Эстонии на выезде обыграла Молдавию в матче группового турнира европейской квалификации чемпионата мира-2026 — 3:2.

У гостей голы забили Маттиас Кяйт, Рауно Саппинен и Расмус Пеэтсон. У хозяев отметились Йон Николаэску и Михаил Каймаков.

Команды доигрывали матч вдесятером. Красные карточки получили Максим Кожокару (Молдавия) и Кевор Палуметс (Эстония).

Эстония набрала 3 очка после двух туров группы I. Молдавия потерпела второе поражение.