Эстония победила Молдавию в квалификации чемпионата мира-2026
Сборная Эстонии на выезде обыграла Молдавию в матче группового турнира европейской квалификации чемпионата мира-2026 — 3:2.
У гостей голы забили Маттиас Кяйт, Рауно Саппинен и Расмус Пеэтсон. У хозяев отметились Йон Николаэску и Михаил Каймаков.
Команды доигрывали матч вдесятером. Красные карточки получили Максим Кожокару (Молдавия) и Кевор Палуметс (Эстония).
Эстония набрала 3 очка после двух туров группы I. Молдавия потерпела второе поражение.
