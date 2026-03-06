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6 марта, 02:38

Мохамед Уаби стал новым главным тренером сборной Марокко

Евгений Козинов
Корреспондент

Новым главным тренером сборной Марокко стал Мохамед Уаби, который с 2022 года работал с молодежными сборными страны. Он заменил Валида Реграгуи, под руководством которого марокканцы играли 4 года.

В тренерский штаб Уаби войдет португальский специалист Жоао Сакраменто, который ранее работал помощником в «ПСЖ», «Роме», «Тоттенхэме» и «Лилле».

«Для меня большая честь заслужить доверие королевской марокканской футбольной федерации. Мы будем усердно работать, опираясь на четкую методологию и общие амбиции: продвигаться от матча к матчу, устанавливать высокие стандарты в нашей повседневной работе, чтобы позволить национальной команде совершить качественный скачок в предстоящих соревнованиях и оправдать надежды главы государства и марокканского народа», — отметил Уаби.

Сборная Марокко на чемпионате мира-2026 сыграет в группе С с командами Бразилии, Шотландии и Гаити.

Валид Реграгуи.Реграгуи покинул пост главного тренера сборной Марокко

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