Оярсабаль: «Испания в матче с Грузией просто не реализовала свои моменты так эффективно, как могла»

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал победу над Грузией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Какое это было здорово — забить гол, особенно зная, что он практически обеспечил нам победу. Понимали, что Грузия будет обороняться изо всех сил, и это усложнит задачу. Мы просто не реализовали свои моменты так эффективно, как могли, ведь фактически контролировали игру от начала до конца. Отсутствие нескольких игроков? Наша сила — в команде», — цитирует пресс-служба УЕФА Оярсабаля.

Сборная Испании с 9 очками лидирует в группе E. Грузия занимает третье место с 3 очками.