Между сборными Италии и Израиля завязалась потасовка после матча отбора чемпионата мира

Между игроками сборных Италии и Израиля завязалась потасовка после матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (5:4).

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Джакомо Распадори по окончании встречи вступили в словесную перепалку с игроками израильской сборной.

Главный тренер итальянцев Дженнаро Гаттузо вышел на поле успокоить игроков. Нападающий сборной Израиля Дор Тургеман сказал какую-то фразу в адрес Гаттузо, после чего специалист сказал форварду заткнуться. Тургеман сразу отошел от Гаттузо, а стычка завершилась.

Италия одержала победу во втором матче кряду под руководством Гаттузо и с 9 очками занимает второе место в группе I, Израиль с 9 очками идет третьим.