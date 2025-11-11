Месси заявил, что не хочет быть обузой для сборной Аргентины на чемпионате мира

Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о возможности своего участия в чемпионате мира 2026 года.

Турнир пройдет в Канаде, Мексике и США. Впервые в нем примут участие 48 сборных. Сборная Аргентины обеспечила себе участие в турнире по итогам южноамериканского отбора.

«Я не хочу быть обузой. Хочу чувствовать себя в хорошей физической форме, чтобы быть уверенным, что смогу помочь команде и внести свой вклад. У нас будет предсезонка, несколько матчей перед чемпионатом мира, и нужно будет смотреть по самочувствию, готов ли я быть на том уровне, на котором хочу», — цитирует футболиста Sport.es.

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. Всего 38-летний форвард провел 195 матчей за национальную команду, в которых отметился 114 голами. Вместе со сборной Аргентины он стал олимпийским чемпионом (2008), двукратным победителем Кубка Америки (2021, 2024), а также чемпионом мира (2022).

Ранее португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира-2026 станет для него последним в карьере.