11 ноября, 17:28

Месси заявил, что не хочет быть обузой для сборной Аргентины на чемпионате мира

Алина Савинова
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о возможности своего участия в чемпионате мира 2026 года.

Турнир пройдет в Канаде, Мексике и США. Впервые в нем примут участие 48 сборных. Сборная Аргентины обеспечила себе участие в турнире по итогам южноамериканского отбора.

«Я не хочу быть обузой. Хочу чувствовать себя в хорошей физической форме, чтобы быть уверенным, что смогу помочь команде и внести свой вклад. У нас будет предсезонка, несколько матчей перед чемпионатом мира, и нужно будет смотреть по самочувствию, готов ли я быть на том уровне, на котором хочу», — цитирует футболиста Sport.es.

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. Всего 38-летний форвард провел 195 матчей за национальную команду, в которых отметился 114 голами. Вместе со сборной Аргентины он стал олимпийским чемпионом (2008), двукратным победителем Кубка Америки (2021, 2024), а также чемпионом мира (2022).

Ранее португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира-2026 станет для него последним в карьере.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
  • Кариока_двойка.

    А ведь и правда, во времена его выступления за Барселону, очень часто его обвиняли в том, что для него главное это Барселона, а не сборная. Просто об этом все уже забыли.

    12.11.2025

  • sergey485

    Эх, нам бы такую обузу...

    11.11.2025

  • alexb2025personal

    Между прочим, да. Когда в команде имеется игрок, который указывает, кому тренеру ставить в состав, который меняет тренеров, но при этом ни черта из себя в сборной не представляет - это проблема. Я не видел ни разу Месси в клубах (просто меня не интересует европейский футбол), но в матчах сборной мне было интересно: играет Месси, о котором все говорят. Ну и что? Практически всегда худший на поле.

    11.11.2025

  • Diman_madridista

    Не хочешь быть обузой? Тогда скажи об этом тренеру, чтобы он оставил тебя вне заявки. Скажи прямо, по-испански, я устал, я мухожук. Не скажешь - он не рискнет, скорее всего, оставлять тебя на лавке, и тебе придеться стать обузой для своей команды. И для всей страны тоже. По мне, так ты просто кривляешься, ты очень хочешь быть на ЧМ-26

    11.11.2025

  • Dreamlike

    Сам признался, что он распиаренная немощь

    11.11.2025

  • Ulan3

    Тут все просто не хочешь - не езжай)

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Придурёк, ты ж в футболе не в зуб ногой, а несешь свою дилетантскую хрень.

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Гений футбола со своей физиологией и образом жизни и тренировок, и в следующем году будет в хорошей физической и игровой форме. Мастерство, как известно, не пропьёшь, не потеряешь и не подаришь. Сыграет Лионель Месси на американском Мундиале. И сыграет, как всегда, отлично!

    11.11.2025

  • Мих.Юр.

    Исчерпывающий коммент)

    11.11.2025

  • Роман Морковкин

    Лёва, так ты тогда завязывай пешком по полю ходить. Взять то тебя всё равно возьмут, ведь главному тренеру никогда не простят невызов тебя в случае провала. А провалом для аргов ЧМ скорее всего и закончится. Чисто даже если по статистике судить, прошлый турнир стал исключением, до этого на мировом форуме при тебе арги регулярно проваливались, будучи при этом каждый раз в числе фаворитов.

    11.11.2025

  • Субулька в доме. В ДУРдоме.

    Звучит как ну возьмите меня!

    11.11.2025

  • super_bear

    С Лео Аргентина выиграла Финалиссиму(!), пару Кубков Америки(!!), ОИ(!!!), ЧМ(!!!!).

    11.11.2025

  • Rutozid

    Как говорится, почувствуйте разницу.

    11.11.2025

  • Пан Юзеф

    Позвоните Лео, пан Амигос...

    11.11.2025

  • grhelga

    На замену выходить в крайнем случае почему нет

    11.11.2025

  • andrei.aag

    верно...абсолют...

    11.11.2025

  • Sam17

    Как все просто, оказывается. Нашли причину всех бед сборной Аргентины.)

    11.11.2025

  • ОstWa11

    :clown:

    11.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    И добавил про себя: "Сильнее меня уговаривайте, сильнее. Ну и жду личного звонка от президента Аргентины с персональными приглашениями...":sunglasses:

    11.11.2025

  • Ruslan O

    потому что там был Игуаин!!!!

    11.11.2025

  • Пан Юзеф

    Даже на ОИ-2008?

    11.11.2025

  • konzag

    Нам то может и да, но вот заработать на ЧМ дополнительно 2-3 сотни миллионов зелеными ( не меньше) никто не откажется

    11.11.2025

  • ssn2

    А не пофиг на него? Ну не будет его на ЧМ и что?

    11.11.2025

  • zg

    Главное последний ЧМ выиграла и Лео ой как не последний там был!)

    11.11.2025

  • Maxim B

    Месси футболист,а Кристинка лёгкого поведения

    11.11.2025

  • konzag

    Роналду никогда не был чемпионом мира и будет пытаться осуществить свою мечту до последнего шанса, который в 2026 году ему и предоставится. Представьте себе- он не поедет, а Португалия станет чемпионом - да он умрет с горя!

    11.11.2025

  • ALEXEY959595

    А почему Роналду так не сказал аналогично Сборной Португалии???

    11.11.2025

  • konzag

    Пардон, товарищ Месси, но ехать придется! Маркетинг никто не отменял. Масса обстоятельств приволокут тебя наЧМ даже (не дай Бог!) на носилках. Чемпионат мира с Месси дороже чем без него во всем- в аудитории (а значит и в цене продажи прав трансляции ), всевозможном Месси-мерче, притоке туристов (в последний раз взглянуть на игру живого Месси за сборную! ну или потусоваться рядом) Да даже то, что Лео может сыграть 200 матчей за сборную- дорогого стоит. Ну и вишенка на торте - возможно еще одно чемпионство. А от этого никто и никогда не откажется! Так что едем, товарищ Месси, едем! Да и твой заклятый друг уже чемодан собирает....

    11.11.2025

  • alexb2025personal

    Надо сказать, что на всех турнирах за сборную, кроме последнего ЧМ, он был обузой. Раньше надо было так думать. Сколько турниров Аргентина проиграла просто потому, что там был Месси.

    11.11.2025

  • oleg.bob

    Скромница ты наша...

    11.11.2025

  • Millwall82

    ну он уже пешком ходит, не бегает даже. Понятное дело, класс-техника-дриблинг-опыт. Но это все равно что Дзюба (в любой момент карьеры), любой защитник его тупо догонял. Абсолютно любой. 0 скорости, другим брал. Или близкие по типажу к Месси Анри и Аршавин, после 30 ушла скорость, пропала. Толку что обвести можешь, защитник вновь потом догонит.

    11.11.2025

  • Smash.

    Вот этим и отличается от Роналдо. Того пока тряпками не погонят..

    11.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Играй Месси.играй.)

    11.11.2025

  • Archon

    Леонсио,харэ гнать!)) Ты ФЛАГ сборной Аргентины,без тебя там люди загнутся-попАдают!)))

    11.11.2025

  • zg

    Лео,харе понты кидать,ясно дело,что ты там будешь!Ну если,тьфу тьфу тьфу,не умудришься поломаться!)

    11.11.2025

    • Роналду подтвердил, что чемпионат мира-2026 станет для него последним

    Чемпионат мира 2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе 13 ноября

