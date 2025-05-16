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16 мая 2025, 11:46

Месси вызвали на июньские отборочные матчи ЧМ-2026

Нападающего Лионеля Месси вызвали в сборную Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2026 с Чили (4 июня, на выезде) и с Колумбией (7 июня, дома).

Предыдущие два отборочных матча: с Уругваем (0:1) и Бразилией (4:1) — Месси пропустил.

37-летний нападающий восстановился после повреждения приводящей мышцы и теперь сможет принять участие не только в матчах сборной, но в играх клубного чемпионата мира в составе «Интер Майами»: 14 июня состоится матч с каирским «Аль-Ахли».

В сезоне-2025 Месси в 16 матчах за «Интер Майами» забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. За сборную Аргентины в 2025 году нападающий еще не выходил на поле.

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