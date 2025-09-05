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5 сентября 2025, 02:56

Месси стал рекордсменом по количеству матчей в отборах ЧМ в Южной Америке

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси (в центре).
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Венесуэлы. Он стал рекордсменом по количеству игр в отборе ЧМ в Южной Америке — 72 матча.

По этому показателю он сравнялся с Иваном Хуртадо из Эквадора, который сыграл 72 матча в южноамериканских отборах. На третьей строчке парагваец Пауло да Силва — 66 игр.

За 71 предыдущий матч с Месси в составе сборная Аргентины одержала 39 побед, сыграла вничью 20 раз и потерпела 12 поражений.

38-летний Месси пока не объявил, когда планирует завершить карьеру, но на прошлой неделе подтвердил, что матч с Венесуэлой в Буэнос-Айресе станет его последней игрой на домашнем поле в рамках отборочного турнира ЧМ.

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