Месси стал первым игроком, забившим в восьми матчах ЧМ подряд

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде.

38-летний аргентинец забил в восьмой встрече ЧМ подряд. Он стал первым футболистом, кому это удалось. Ранее на ЧМ-2026 он забил в ворота Иордании, Австрии (2 гола), Алжира (3 гола), а также на ЧМ-2022 — в ворота Франции (2 гола), Хорватии, Нидерландов и Австралии.

До Месси только французу Жюсту Фонтену (на ЧМ-1958) и бразильцу Жаирзиньо (на ЧМ-1970) удавалось забивать в шести матчах ЧМ подряд.

Также Месси является лучшим бомбардиром в истории турнира. За 30 матчей на шести ЧМ он забил 20 мячей. Второе место по этому показателю занимает француз Килиан Мбаппе, который на трех чемпионатах мира забил 18 голов в 18 играх.

Матч 1/16 финала ЧМ-2026 Аргентина — Кабо-Верде проходит на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.