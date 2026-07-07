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7 июля, 21:08

Месси стал первым игроком в истории, которому удалось забить в 6 матчах плей-офф ЧМ подряд

Сергей Филин

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории, который забил в шести матчах чемпионата мира подряд.

В матче Аргентины и Египта в 1/8 финала ЧМ-2026 39-летний форвард забил гол на 83-й минуте. Это шестой матч подряд (пять на ЧМ-2026 и финал ЧМ-2022), в котором Месси забил как минимум один мяч.

Предыдущий рекорд принадлежал немцу Герду Мюллеру, который забил в пяти матчах подряд на ЧМ-1970.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
07 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Аргентина
3:2
Египет

Всего на счету аргентинца девять матчей на чемпионатах мира подряд, в которых он как минимум один раз поразил ворота соперника. Всего на счету Месси 21 гол на ЧМ.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси.Лучшие бомбардиры в истории ЧМ: Месси дошел до 21 гола, Мбаппе совсем рядом (обновляется)
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