Месси стал первым игроком в истории, которому удалось забить в 6 матчах плей-офф ЧМ подряд

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории, который забил в шести матчах чемпионата мира подряд.

В матче Аргентины и Египта в 1/8 финала ЧМ-2026 39-летний форвард забил гол на 83-й минуте. Это шестой матч подряд (пять на ЧМ-2026 и финал ЧМ-2022), в котором Месси забил как минимум один мяч.

Предыдущий рекорд принадлежал немцу Герду Мюллеру, который забил в пяти матчах подряд на ЧМ-1970.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Всего на счету аргентинца девять матчей на чемпионатах мира подряд, в которых он как минимум один раз поразил ворота соперника. Всего на счету Месси 21 гол на ЧМ.