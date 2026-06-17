Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира

Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе сборной Аргентины на матч чемпионата мира-2026 против Алжира.

Таким образом, 38-летний аргентинец стал первым игроком, который сыграл на шести чемпионатах мира. В пяти ЧМ за карьеру участвовали мексиканцы Антонио Карбахаль, Андрес Гуардадо и Рафаэль Маркес, а также немцы Лотар Маттеус и Мануэль Нойер.

За 21 год в сборной Аргентины Месси провел 200 матчей, забил 117 голов и отдал 64 результативные передачи, а также выиграл Кубок Америки-2021, Кубок Америки-2024, Финалиссима-2022 и чемпионат мира-2022.

Аргентина — Алжир — первый матч в группе J на ЧМ-2026. В другой игре встретятся Австрия и Иордания (07:00 по московскому времени).