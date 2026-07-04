Месси стал первым футболистом, сыгравшим 30 матчей на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе своей команды на матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде.

38-летний аргентинец стал первым футболистом, сыгравшим в 30 матчах на чемпионатах мира за карьеру. Вторым игроком по количеству матчей на ЧМ является португалец Криштиану Роналду, который в 1/16 финала провел 26-й матч.

В 30 матчах на чемпионатах мира Месси забил 19 голов и сделал 8 голевых передач. Он является рекордсменом по количеству забитых мячей на ЧМ.

Матч Аргентина — Кабо-Верде проходит на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.