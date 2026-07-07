Месси стал лучшим ассистентом в истории ЧМ по футболу

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал рекордсменом по количеству результативных передач на чемпионатах мира.

В матче Аргентины и Египта в 1/8 финала ЧМ-2026 39-летний форвард ассистировал защитнику Кристиану Ромеро на 79-й минуте. Для Месси эта голевая передача стала девятой на ЧМ.

Ранее рекорд по количеству ассистов на чемпионатах мира принадлежал аргентинцу Диего Марадоне (8).

Игра Аргентина — Египет проходит на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.