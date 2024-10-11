Месси раскритиковал поле на стадионе в Венесуэле после ничьей в отборочном матче к ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал качество поля на венесуэльском стадионе «Монументаль де Матурин».

Аргентинцы провели на данной арене матч против команды Венесуэлы в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026 (1:1). Начало встречи было отложено на полчаса из-за сильного дождя.

«Это был отвратительный матч. Мы не могли сделать даже два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле. В таких условиях играть сложно», — цитирует Месси Reuters со ссылкой на TyC Sports.

Аргентина занимает 1-е место в турнирной таблице отборочной группы с 19 очками.