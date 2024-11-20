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Сегодня, 04:46

Месси повторил рекорд Донована по голевым передачам на международном уровне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился голевой передачей в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Перу. На 55-й минуте он ассистировал Лаутаро Мартинесу.

Для 37-летнего Месси эта голевая передача стала 58-й в матчах за национальную команду. По этому показателю он сравнялся с рекордом американского нападающего Лэндона Донована.

Третьим в списке лучших ассистентов на уровне сборных является Неймар, который за сборную Бразилии сделал 57 голевых передач.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Лэндон Донован
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