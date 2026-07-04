Месси первым в истории забил 20 голов на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде. Для него этот мяч стал 20-м за карьеру в играх ЧМ.

38-летний аргентинец является лучшим бомбардиром в истории турнира. за 30 матчей на шести ЧМ он забил 20 мячей.

Второе место занимает француз Килиан Мбаппе, который на трех чемпионатах мира забил 18 голов в 18 играх.

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира

1. Лионель Месси (Аргентина) — 20 голов, 30 матчей (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)

2. Килиан Мбаппе (Франция) — 18 голов, 18 матчей (2018, 2022, 2026)

3. Мирослав Клозе (Германия) — 16 голов, 24 матча (2002, 2006, 2010, 2014)

4. Роналдо (Бразилия) — 15 голов, 19 матчей (1994, 1998, 2002, 2006)

5. Герд Мюллер (Германия) — 14 голов, 13 матчей (1970, 1974)

Матч Аргентина — Кабо-Верде проходит на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.