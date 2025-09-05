Месси не смог сдержать слез во время разминки перед последним матчем в Аргентине

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал слез во время разминки на стадионе «Эстадио Монументаль» перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Венесуэлы.

Болельщики растянули баннеры в адрес 38-летнего капитана команды: «Спасибо за все, мой капитан».

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что этот матч может стать последним для Месси за национальную команду в Аргентине.