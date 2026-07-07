Месси не сдержал слез после волевой победы над Египтом на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал слез после волевой победы над сборной Египта (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

До 79-й минуты аргентинцы проигрывали со счетом 0:2. Затем Кристиан Ромеро с передачи Месси сократил отставание аргентинцев в счете. Спустя 4 минуты Месси сравнял счет. На 90+2-й минуте победу Аргентине принес гол Энцо Фернандеса.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против победителя матча между Швейцарией и Колумбией.