Мексиканские фанаты устроили беспорядки у отеля сборной Англии перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026

Фанаты сборной Мексики перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026 устроили беспорядки у отеля, где остановилась сборная Англии, сообщает TyC Sports.

По информации источника, болельщики пытались помешать сну английских игроков, запуская фейерверки, играя на барабанах и трубах, а также скандируя кричалки. Полиция приняла меры и разогнала фанатов, однако мексиканцы продолжали использовать пиротехнику на расстоянии.

Матч между сборными Мексики и Англии пройдет 6 июля на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). Начало — в 3.00 по московскому времени.