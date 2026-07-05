Мексиканские болельщики запускали салюты перед отелем сборной Англии

Болельщики сборной Мексики танцевали под духовые инструменты и запускали салюты перед окнами отеля, где остановилась сборная Англии, сообщает журналист Арон Мунгия.

По информации источника, несколько сотен фанатов под звуки труб и барабанов исполняли танцы и скандировали национальные кричалки. Болельщики находились у разрешенной границы, от отеля их отделял полицейский кордон. Также были зафиксированы отдельные стычки с сотрудниками правоохранительных органов.

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Мексики и Англии пройдет 6 июля на стадионе «Ацтека» в Мехико. Начало встречи — 03.00 по московскому времени.