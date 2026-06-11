Мексика — ЮАР, 11 июня 2026: прямая трансляция матча чемпионата мира

Мексика и ЮАР сыграют на чемпионате мира по футболу 11 июня

Сборные Мексики и ЮАР сыграют в первом матче чемпионата мира по футболу — 2026 в четверг, 11 июня. Игра состоится на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Матч Мексика — ЮАР можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа A.

11 июня, 22:00. Estadio Azteca (Мехико)

Команды во второй раз в истории откроют чемпионат мира. Ранее сборные Мексики и ЮАР встречались в первой игре турнира 11 июня 2010 года. Тогда матч завершился вничью — 1:1.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

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«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча открытия ЧМ-2026. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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