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12 июня, 00:45

Мексика впервые одержала победу в матче открытия чемпионата мира после пяти поражений и двух ничьих

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная Мексики обыграла ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 — 2:0.

По голу у хозяев турнира забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. Мексиканцы впервые сумели одержать победу в матче открытия чемпионата мира — до этого Мексика пять раз потерпела поражения в стартовых матчах ЧМ и дважды сыграла вничью.

Футболисты сборной Мексики празднуют гол Рауля Хименеса в&nbsp;ворота сборной ЮАР.Мексика разобралась с ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Среди троих удаленных — железнодорожник Монтес

Мексика с 3 очками возглавила группу A. В следующем матче команда Хавьера Агирре 19 июня сыграет с Кореей. ЮАР 18 июня встретится во втором туре с Чехией.

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