Мексика и Англия встретятся во второй раз в истории чемпионатов мира

Национальные команды Мексики и Англии проведут матч в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в ночь на вторник, 6 июля. Игра состоится на стадионе «Ацтека» в Мексике, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени.

В истории ЧМ сборные встречались один раз: в 1966 году. Тогда англичане одержали победу со счетом 2:0. Также команды провели девять товарищеских матчей, в которых три раза побеждали, пять раз — англичане и один раз была зафиксирована ничья (разница мячей — 21:5 в пользу Англии).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Мексика — Англия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

06 июля, 03:00. Estadio Azteca (Мехико)

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