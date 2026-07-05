Булыкин считает, что Англия и Мексика не смогут выявить победителя в основное время

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Англией и Мексикой.

«Англия не показывает яркий футбол на этом чемпионате мира, но у нее есть результат. Англичане являются грозной силой. Есть Кейн, который может создать момент из ничего и реализовать его. Мексика хоть и является хозяйкой турнира, но фаворитом этой встречи — нет. Думаю, что в этом матче мы можем дождаться дополнительного времени и серии пенальти», — сказал Булыкин «СЭ»

Игра Англия — Мексика пройдет на стадионе «Ацтека» в Мексике, стартовый свисток прозвучит в 03.00 по московскому времени.