Национальные команды Мексики и Англии встретятся на чемпионате мира

Сборные Мексики и Англии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в ночь на вторник, 6 июля. Игра состоится на стадионе «Ацтека» в Мексике, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени. Матч Мексика — Англия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

В предыдущем раунде плей-офф Мексика обыграла Эквадор со счетом 2:0, а Англия победила ДР Конго со счетом 2:1.

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«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Мексика — Англия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

06 июля, 03:00. Estadio Azteca (Мехико)

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