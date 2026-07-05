Мексика — Англия: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу
Сборные Мексики и Англии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в ночь на вторник, 6 июля. Игра состоится на стадионе «Ацтека» в Мексике, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени. Матч Мексика — Англия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
В предыдущем раунде плей-офф Мексика обыграла Эквадор со счетом 2:0, а Англия победила ДР Конго со счетом 2:1.
Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Мексика — Англия можно также в матч-центре на нашем сайте.
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