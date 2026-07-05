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Мексика — Англия: прогноз, ставка и коэффициенты на матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

Мексика и Англия встретятся в 1/8 финала ЧМ по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Мексика и Англия встретятся в 1/8 финала чемпионата мира в ночь на понедельник, 6 июля.

Корреспондент «СЭ» Илья Потетюев ожидает, что обе команды забьют.

«Команда Хавьера Агирре пока не пропустила на ЧМ-2026 ни разу. Но продлить серию будет непросто: в британской сборной разрывает Харри Кейн, а Джуд Беллингем, Энтони Гордон и Букайо Сака всегда готовы обеспечить капитану необходимую поддержку. Правда, «Три льва» тоже вряд ли сохранят ворота сухими. В пользу «Ацтеков» говорят горячая поддержка родных трибун и отличная форма лидеров атаки: Рауль Хименес отличился дважды, Хулиан Киньонес отметился тремя голами и передачей, Роберто Альварадо — тремя ассистами», — написал Потетюев.

Букмекеры считают англичан фаворитами: коэффициент на их выход в четвертьфинал составляет 1.75, на выход мекисканцев — 2.10.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за основными событиями и результатом игры Мексика — Англия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
06 июля, 03:00. Estadio Azteca (Мехико)
Мексика
Англия

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