Мексика и Англия встретятся в 1/8 финала ЧМ по футболу

Мексика и Англия встретятся в 1/8 финала чемпионата мира в ночь на понедельник, 6 июля.

Корреспондент «СЭ» Илья Потетюев ожидает, что обе команды забьют.

«Команда Хавьера Агирре пока не пропустила на ЧМ-2026 ни разу. Но продлить серию будет непросто: в британской сборной разрывает Харри Кейн, а Джуд Беллингем, Энтони Гордон и Букайо Сака всегда готовы обеспечить капитану необходимую поддержку. Правда, «Три льва» тоже вряд ли сохранят ворота сухими. В пользу «Ацтеков» говорят горячая поддержка родных трибун и отличная форма лидеров атаки: Рауль Хименес отличился дважды, Хулиан Киньонес отметился тремя голами и передачей, Роберто Альварадо — тремя ассистами», — написал Потетюев.

Букмекеры считают англичан фаворитами: коэффициент на их выход в четвертьфинал составляет 1.75, на выход мекисканцев — 2.10.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за основными событиями и результатом игры Мексика — Англия можно также в матч-центре на нашем сайте.