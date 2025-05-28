Медики ЦСКА присоединятся к сборной Узбекистана в квалификации ЧМ-2026

Футбольная ассоциация Узбекистана пригласила сотрудников медицинского штаба ЦСКА для временной работы в национальной сборной, сообщает Championat.asia.

Для подготовки футболистов сборной к отборочному матчу чемпионата мира-2026 с ОАЭ из московского клуба были приглашены Эдуард Безуглов и Георгий Малякин.

Эдуард Безуглов возглавляет медицинский департамент ЦСКА, ранее он был главным врачом сборной России. Георгий Малякин — врач молодежной команды ЦСКА.

Матч сборных ОАЭ и Узбекистана пройдет 5 июня в Абу-Даби. Узбеки занимают второе место в турнирной таблице группы А третьего этапа отбора ЧМ-2026 в Азии. Оно дает прямую путевку в финальную часть турнира.

10 июня узбекистанской команде предстоит последний матч в группе — дома с Катаром.