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28 мая 2025, 05:57

Медики ЦСКА присоединятся к сборной Узбекистана в квалификации ЧМ-2026

Футбольная ассоциация Узбекистана пригласила сотрудников медицинского штаба ЦСКА для временной работы в национальной сборной, сообщает Championat.asia.

Для подготовки футболистов сборной к отборочному матчу чемпионата мира-2026 с ОАЭ из московского клуба были приглашены Эдуард Безуглов и Георгий Малякин.

Эдуард Безуглов возглавляет медицинский департамент ЦСКА, ранее он был главным врачом сборной России. Георгий Малякин врач молодежной команды ЦСКА.

Матч сборных ОАЭ и Узбекистана пройдет 5 июня в Абу-Даби. Узбеки занимают второе место в турнирной таблице группы А третьего этапа отбора ЧМ-2026 в Азии. Оно дает прямую путевку в финальную часть турнира.

10 июня узбекистанской команде предстоит последний матч в группе дома с Катаром.

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