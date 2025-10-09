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9 октября 2025, 14:59

Мбаппе — о матче с Азербайджаном: «Я хочу играть, чувствую себя хорошо»

Сергей Ярошенко

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал предстоящий матч против сборной Азербайджана в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист пропустил первую общую тренировку национальной команды, ему назначили физиотерапию и легкую работу в тренажерном зале после растяжения связок правой лодыжки в матче с «Вильярреалом» (3:1).

«Я хочу играть, и тренер этого хочет. Чувствую себя хорошо. У меня нет особых опасений. Я с нетерпением жду матча c Азербайджаном. Здесь все чаще говорят об угрозе травм в сентябре. Футболистам платят клубы, и они не хотят терять своих игроков. Но для нас сборная Франции — самое главное. В Мадриде все прошло хорошо, было четкое взаимопонимание. У меня ранее были проблемы с коленом, но я хотел приехать в сборную Франции. Клуб отнесся к этому с пониманием», — сказал Мбаппе на пресс-конференции.

Игра пройдет 10 октября и начнется в 21.45 по московскому времени.

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