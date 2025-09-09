Мбаппе обошел Анри и стал вторым бомбардиром в истории сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе реализовал пенальти в матче с Исландией в квалификации чемпионата мира.

26-летний француз забил 52-й гол в 92 играх за национальную команду в карьере. По этому показателю он обошел Тьерри Анри, который забил 51 гол в 123 матчах за «трехцветных».

Мбаппе вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции. Рекордсменом является Оливье Жиру с 57 голами в 137 матчах.