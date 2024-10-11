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Матч Венесуэла — Аргентина начался на полчаса позже из-за проблем с газоном

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборные Венесуэлы и Аргентины перед началом матча.
Фото Reuters

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Венесуэлы и Аргентины начался на полчаса позже. Стартовый свисток должен был прозвучать в 0:00 по московскому времени, но начало игры было отложено из-за проблем с газоном.

Газон на стадионе «Монументаль де Матурин» был залит водой из-за ливня за несколько часов до матча. Сотрудники арены не успели в срок подготовить арену, поэтому судьи отложили старт игры.

Перед этим матчем сборная Аргентины лидирует в турнирной таблице, а Венесуэла занимает 7-ю строчку.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Венесуэлы по футболу
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