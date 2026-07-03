Матч США — Босния и Герцеговина собрал рекордную для Штатов англоязычную аудиторию для футбольной трансляции

Матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными США и Боснии и Герцеговины (2:0) стал самой просматриваемой футбольной телетрансляцией на английском языке в истории США. Он собрал более 24,4 миллиона зрителей, сообщает ESPN со ссылкой на данные Fox Sports.

Пиковая аудитория достигла 31,8 миллиона зрителей.

Матч превзошёл телетрансляцию финала женского чемпионата мира 2015 года, который посмотрели 22,3 миллиона зрителей на англоязычном ТВ.

Для сравнения: самый просматриваемый Супербоул в истории состоялся в 2025 году, когда в среднем 127,7 миллиона зрителей смотрели матч между «Филадельфией» и «Канзас-Сити» на Fox, Fox Deportes, Telemundo и Tubi. Пиковая средняя аудитория достигла 137,7 миллиона зрителей во второй четверти.

Финал НБА в прошлом месяце между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио» в среднем смотрели 20,6 миллиона зрителей на ABC и ESPN, по данным Nielsen, что стало самым высоким показателем с 1998 года.

Самая просматриваемая футбольная трансляция на ЧМ-2026 в США на данный момент — матч Мексика-Эквадор с 29,3 миллиона зрителей.