Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 06:36

Матч США — Босния и Герцеговина собрал рекордную для Штатов англоязычную аудиторию для футбольной трансляции

Павел Лопатко

Матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными США и Боснии и Герцеговины (2:0) стал самой просматриваемой футбольной телетрансляцией на английском языке в истории США. Он собрал более 24,4 миллиона зрителей, сообщает ESPN со ссылкой на данные Fox Sports.

Пиковая аудитория достигла 31,8 миллиона зрителей.

Матч превзошёл телетрансляцию финала женского чемпионата мира 2015 года, который посмотрели 22,3 миллиона зрителей на англоязычном ТВ.

Для сравнения: самый просматриваемый Супербоул в истории состоялся в 2025 году, когда в среднем 127,7 миллиона зрителей смотрели матч между «Филадельфией» и «Канзас-Сити» на Fox, Fox Deportes, Telemundo и Tubi. Пиковая средняя аудитория достигла 137,7 миллиона зрителей во второй четверти.

Финал НБА в прошлом месяце между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио» в среднем смотрели 20,6 миллиона зрителей на ABC и ESPN, по данным Nielsen, что стало самым высоким показателем с 1998 года.

Самая просматриваемая футбольная трансляция на ЧМ-2026 в США на данный момент — матч Мексика-Эквадор с 29,3 миллиона зрителей.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная США по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Роналду посвятил победу над Хорватией португальскому народу и Диогу Жоте
Швейцария — Алжир: Эмболо на 11-й минуте открыл счет в матче ЧМ-2026
Новая сумасшедшая развязка на чемпионате мира! Почему отменили гол Хорватии в концовке матча с Португалией?
Вратарь сборной Португалии Кошта сделал 5+ сэйвов во втором матче ЧМ-2026 подряд
ЧМ-2026, расписание и результаты матчей 1/16 финала: Швейцария — Алжир, Аргентина — Кабо-Верде и все игры плей-офф
Роналду назвал победу Португалии над Хорватией заслуженной
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Роналду посвятил победу над Хорватией португальскому народу и Диогу Жоте

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости