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30 августа 2025, 04:03

Мартинес вызвал 40-летнего Роналду на матчи отбора ЧМ-2026 в сентябре

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил заявку команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 в сентябре. В состав включены 24 игрока.

40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду приглашен на игры против Армении (6 сентября) и Венгрии (9 сентября). Оба матча пройдут на выезде.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон», Англия).

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Канселу («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Англия), Ренату Вейга («Вильярреал», Испания), Антониу Силва («Бенфика»), Нуну Мендеш («ПСЖ», Франция), Гонсалу Инасиу («Спортинг»).

Полузащитники: Жоау Пальинья («Тоттенхэм», Англия), Жоау Невеш, Витинья (оба «ПСЖ», Франция), Рубен Невеш («Аль-Хилаль», Саудовская Аравия), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия)

Нападающие: Педру Нету («Челси», Англия), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус», Италия), Гонсалу Рамуш («ПСЖ», Франция), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Криштиану Роналду, Жоау Феликс (оба — «Аль-Наср», Саудовская Аравия).

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