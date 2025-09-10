Росси: «Иногда играли слишком глубоко и пассивно против Португалии»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал поражение от Португалии (2:3) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Я считаю, что мы показали хорошую организацию обороны, хотя иногда играли слишком глубоко и пассивно. Но, конечно, когда соперник владеет мячом 70 процентов времени, приходится много бегать и гоняться за мячом, а это нелегко. Мы много раз пытались держать мяч, строить атаки от своих ворот и создали много интересных моментов, но в конечном итоге Португалия — это Португалия», — приводит официальный сайт УЕФА слова Росси.

Португальцы набрались 6 очков и лидируют в группе F. Венгры занимают 3-ю строчку — 1 очко.