Пашалич: «Было непросто в матче с Фарерскими островами»

Полузащитник сборной Хорватии Марко Пашалич прокомментировал победу над Фарерами (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Было непросто. Пропустили быстрый гол, что было очень досадно, но хорошо отреагировали и, самое главное, победили. Я всегда рад, когда получаю игровое время и могу помочь команде. Сейчас важно смотреть вперед и стремиться к успешному выступлению на чемпионате мира», — цитирует официальный сайт УЕФА Пашалича.

Хорватия набрала 19 очков и гарантировала выход на ЧМ-2026. Фарерские острова с 12 очками занимают третье место в группе.