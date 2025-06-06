«Манчестер Сити» поздравил сборную Узбекистана с выходом на чемпионат мира
Пресс-служба «Манчестер Сити» поздравила сборную Узбекистана с выходом на чемпионат мира 2026 года.
В январе 2025 года из «Ланса» в «Манчестер Сити» перешел защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.
5 июня Узбекистан сыграл вничью со сборной ОАЭ (0:0) и досрочно обеспечила себе участие в финальном турнире ЧМ-2026. Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира.
«Поздравляем Абдукодира Хусанова и всю сборную Узбекистана с дебютным выходом на чемпионат мира», — говорится в сообщении.
ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
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