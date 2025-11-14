Люксембург — Германия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Люксембург и Германия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 14 ноября
Сборные Люксембурга и Германии встречаются в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в пятницу, 14 ноября. Игра в Люксембурге на национальном стадионе имени Великого Герцогства Люксембург начинается в 22.45 по московскому времени.
Матч Люксембург — Германия в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.
Отслеживайте ключевые события игры Люксембург — Германия в матч-центре сайта «СЭ».
Люксембург и Германия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Северной Ирландией и Словакией. Люксембуржцы провели 4 матча и с 0 очков занимают четвертое место в группе. У немцев — 9 очков и первая строчка после 4 игр.
Новости