Модрич: «ВАР должен вмешиваться, если это ошибка на 200 процентов»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич раскритиковал работу ВАР в матче со сборной Португалии (1:2) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

На 90+13-й минуте хорватский защитник Йошко Гвардиол отправил мяч в сетку ворот португальцев, но главный судья после вмешательства ВАР отменил взятие ворот, так как делавший передачу Марко Пашалич оказался в офсайде.

«Я говорил о ВАР еще в самом начале, когда его только ввели — что он мне не нравится. Со временем этот инструмент стал полезен в некоторых ситуациях, но его используют неправильно, избирательно или с учетом статуса команды.

ВАР должен вмешиваться, если это ошибка на 200 процентов. Но если это не так, если это серая зона, то нет смысла вмешиваться. Нет необходимости обращаться к ВАР. Это не пенальти. Игроки боролись друг с другом, толкались. Влашич не тянул соперника, они оба упали. Меня это раздражает, это идет во вред. Что есть, то есть. Давайте двигаться дальше», — сказал Модрич журналистам после игры.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией, которая в четверг, 2 июля, разгромила Австрию (3:0).