Луис Энрике — после победы над Чили: «Это более чем особенный день»

Нападающий сборной Бразилии и «Зенита» Луис Энрике прокомментировал победу над Чили (3:0) в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2026. Он вышел на замену и сделал результативную передачу.

«Носить эту футболку — всегда воплощение мечты. Это более чем особенный день, и я очень благодарю свою семью за поддержку. Рад принести радость нашим болельщикам и помочь моим товарищам по команде. Радость и улыбка на лице всегда! Бразилия!» — написал 24-летний футболист в соцсети.

Луис Энрике проводил свой седьмой матч за сборную, теперь у него 2 гола и 2 результативные передачи за национальную команду.

Бразильцы набрали 28 очков и вышли в финальную стадию чемпионата мира. Чилийцы идут последними — 10 очков.