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12 октября 2025, 02:34

Де ла Фуэнте: «Побеждать с разгромным счетом 5:0 или 6:0, как многие от Испании ожидали, на самом деле очень трудно»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Грузией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Побеждать с разгромным счетом 5:0 или 6:0, как многие от нас ожидали, на самом деле очень трудно. Грузия защищалась организованно, с большой самоотдачей, и у нее был отличный вратарь. Чтобы выигрывать с таким счетом, а тут дело не только в сопернике, нужно и самим играть на действительно высочайшем уровне», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Сборная Испании с 9 очками лидирует в группе E. Грузия занимает третье место с 3 очками.

Криштиану Роналду не&nbsp;реализовал пенальти в&nbsp;матче с&nbsp;Ирландией.Келлехер отменил великий рекорд Роналду, у Холанна снова хет-трик, Испания и Италия уверенно победили
Источник: Официальный сайт УЕФА
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