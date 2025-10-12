Де ла Фуэнте: «Побеждать с разгромным счетом 5:0 или 6:0, как многие от Испании ожидали, на самом деле очень трудно»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Грузией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Побеждать с разгромным счетом 5:0 или 6:0, как многие от нас ожидали, на самом деле очень трудно. Грузия защищалась организованно, с большой самоотдачей, и у нее был отличный вратарь. Чтобы выигрывать с таким счетом, а тут дело не только в сопернике, нужно и самим играть на действительно высочайшем уровне», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Сборная Испании с 9 очками лидирует в группе E. Грузия занимает третье место с 3 очками.