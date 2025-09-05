Де ла Фуэнте: «На матч с Турцией выставим сильнейшую команду»

Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте прокомментировал победу над Болгарией (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Как сказал Микель Оярсабаль, первый тайм у нас был очень хорошим, чтобы сделать результат. Во второй половине мы нацелились на дальнейшее совершенствование. Это был сложный матч, но следующий будет намного лучше. Мы довольны вкладом каждого игрока.

Матч с Турцией? Это будет матч чуть более высокого уровня и более требовательный для нас. Я действую от матча к матчу и стараюсь сбалансировать усилия всех. Хочу выставить в воскресенье на матч с Турцией сильнейшую команду. Здоровье игроков всегда на первом месте. Самокритика очень важна», — приводит официальный сайт федерации футбола Испании слова де ла Фуэнте.

Матч Турция — Испания состоится в воскресенье, 7 сентября. Начало игры — 21:45 по московскому времени.